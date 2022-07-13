Еврокомиссия разъяснила условия транзита товаров в Калининградскую область

Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям против России, в документе объясняются правила транзита товаров в Калининград через Литву.

В инструкции говорится, что транзит товаров по автодорогам, организованный российскими операторами, не разрешается.

«Никакого подобного запрета не существует для железнодорожного транспорта, помимо обязательств стран-членов проводить необходимый контроль товаров», — уточнили в ЕК.

При этом там добавили, что перевозка находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения полностью запрещена вне зависимости от способа транспортировки.

С 18 июня Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининград товаров, попавших под санкции ЕС, а 21 июня стало известно, что ограничения затронут и грузовые автоперевозки. Россия потребовала немедленно возобновить транзит.