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В Еврокомиссии пояснили ситуацию с переговорами по транзиту в Калининград

В Еврокомиссии опровергли информацию о переговорах по разблокировке транзита в Калининград

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Depositphotos

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что в Евросоюзе не ведут переговоры с Россией по транзиту в Калининград, передает РИА «Новости».

«Между ЕС и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите», — подчеркнул он.

Ранее «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники в России писали, что Евросоюз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область и Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву.

Позднее, комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с ограничениями транзита грузов в Калининград пока не разрешена, но в Кремле ожидают подвижек.

С 18 июня Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининград товаров, попавших под санкции ЕС. Россия потребовала немедленно возобновить транзит. 11 июля Литва расширила ограничения на торговлю через свою территорию с Калининградом, под запрет попал транзит бетона, древесины, спирта и промышленных химикатов на спиртовой основе, сообщал Reuters со ссылкой на сведения представителя литовской таможни.

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