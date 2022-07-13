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В США годовая инфляция в июне разогналась до максимальных с ноября 1981 года 9,1%

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Jonathan Ernst/Reuters

Годовая инфляция в Соединенных Штатах Америки по итогам июня выросла до 9,1% против 8,6% в мае. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда США.

За месяц инфляция разогналась сразу на 1,3%. Показатель роста потребительских цен в первый летний месяц стал максимальным для страны с ноября 1981 года.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX ожидали, что годовая инфляция ускорится до 8,8%, а за месяц показатель вырастет на 1,1%.

Во второй половине июня министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC заявила, что высокая инфляция в стране в настоящее время является глобальным явлением, и справиться с ней в короткое время не получится.

По прогнозу министра, американская экономика будет замедляться после высоких темпов роста. Когда именно это начнет происходить, Йеллен не уточнила.

В конце июня в Американской федерации фермерских бюро подсчитали, сколько американцы должны заплатить за традиционную вечеринку на свежем воздухе в День независимости США 4 июля. Барбекю в этом году стало в среднем на 17% дороже, чем в 2021 году.

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