Глава МИД Венгрии заявил о начале переговоров о закупке дополнительных объемов газа

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны приступили к переговорам с другими государствами о закупке дополнительных объемов газа. Об этом он сообщил, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште со своими коллегами из четырех центральноевропейских государств — Австрии, Чехии, Словакии и Словении, передает ТАСС.

«Сегодня утром я сообщил премьер-министру [Виктору Орбану], что мы начали коммерческие переговоры о закупке на долгосрочной основе дополнительных объемов газа сверх существующих у нас контрактов», — сказал Сийярто.

Однако он не сообщил, с какими именно зарубежными поставщиками ведутся переговоры и о каких объемах идет речь.

Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия физически не может заменить использование российских энергоносителей на другие.

1 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что страна не будет обсуждать предложения, которые могут привести к потере газа из России.