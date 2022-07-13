Bloomberg: прекращение поставок газа из России приведет к падению евро на 10%

Остановка поставок газа из России может привести к тому, что курс евро может упасть еще на 10%. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на экспертов.

В сложившейся ситуации кризис энергоносителей влияет на курс евро сильнее, чем изменение ключевой ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ). Поэтому, прекращение поставок российского газа может привести к ослаблению европейской валюты на 10%, отметили в публикации.

По данным агентства, запланированный запуск после техобслуживания «Северного потока» с 21 июля может серьезно сказаться на евро. Причем заседание ЕЦБ по повышению ключевой ставки впервые за 10 лет, которое назначено также на 21 июля, повлияет на курс евро куда меньше.

Эксперты сошлись во мнении, что возможная остановка поставок газа из России приведет к рецессии в Европе. Сложившаяся ситуация создаст еще больше проблем европейской валюте, которая уже граничит по курсу с долларом.

12 июля РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов на Московской бирже сообщили, что курсы доллара и евро впервые за 20 лет сравнялись между собой. Обе валюты после очередной коррекции сравнялись на уровне 59,3 руб., при этом в моменте доллар был даже дороже евро.