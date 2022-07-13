Вице-премьер Румынии Хунор предрек Европе тяжелейшую за последние 60 лет зиму без газа РФ

Вице-премьер Румынии Келемен Хунор предрек Европе тяжелейшую за последние 60 лет зиму из-за отказа от российского газа в связи со специальной военной операцией России на Украине. Об этом политик сказал в эфире B1 TV.

По его словам, Европе придется «заплатить цену» за введение санкций в отношении России. Вице-премьер отметил, что в настоящее время ничто не указывает на то, что конфликт на Украине скоро завершится, напротив, он будет длиться дольше, чем многие предполагали.

«Это будет суровая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40-50-60 лет, даже, к сожалению, для всей Европы», — сказал Хунор.

При этом политика высказал мнение, что антироссийские санкции все же нужно было ввести, поскольку «других рычагов влияния не было». Хунор также отметил, что Румыния сможет преодолеть энергетический кризис.

«Мы можем обеспечить около 80% потребности Румынии на рынке газа, но около 2 миллиардов кубометров мы должны покупать на рынке и, если мы не будем покупать, то у нас, конечно, будет проблема, но я убежден, что мы купим газ, чтобы было электричество и за счет компенсации нам удалось бы пережить зиму», — подытожил вице-премьер.

Ранее Bloomberg со ссылкой на экспертов рынка заявил, что Евросоюз ждет конец света при прекращении поставок газа из России.