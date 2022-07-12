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В летнем меню «Вкусно и точка» не будет окрошки

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Анна Егорова/«Газета.Ru»

Окрошки и других блюд русской кухни не будет в летнем меню сети предприятий быстрого обслуживания «Вкусно и точка». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора сети Олега Пароева.

По его словам, в сезонном меню в ресторанах сети будут только те блюда, приготовление которых встраивается в имеющийся технологический процесс. Окрошку и другие супы не позволяет готовить технологичное производство сети.

«Сезонное меню во «Вкусно и точка» будет. Мы подладим его под технологический процесс. <…> Мы делаем то, что хотят наши потребители, и наши гости, когда ходят в бургерные, хотят попробовать соответствующие блюда. У нас основной продукт — это бургеры», — сказал гендиректор сети.

Пароев добавил, что мороженое «Макфлурри» вернется в меню «Вкусно и точка» осенью под другим названием. Рецепт десерта тоже будет иным.

Ранее 12 июля Пароев заявил, что вопрос с поставками картофеля планируется решить к концу августа. Он также рассчитывает, что с новым урожаем в августе-сентябре «все предприятия будут в полной мере обеспечены картофелем фри и картофелем по-деревенски».

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