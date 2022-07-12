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В Банке России заявили о признаках стабилизации экономики страны

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Кризис в российской экономике после введения санкций западных стран развивается по более «пологой» траектории, чем ожидалось в начале весны, и уже сейчас видны признаки стабилизации ситуации. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в видеоблоге регулятора «Что почем?» на YouTube.

«Мы явно двигаемся по такой более пологой траектории. Причем сейчас видим уже признаки стабилизации», — сказал Тремасов.

Он привел данные Росстата, согласно которым спад ВВП в апреле и мае не превысил 3-4% в сравнении с 2021 годом. По словам Тремасова, эти значения вдвое меньше, чем ожидали экономисты в начале весны.

В конце июня пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что ВВП России по итогам мая ухудшился до показателей в 4,3% в годовом выражении после снижения на 2,8% в апреле.

В мае экономическое ведомство прогнозировало спад ВВП России в консервативном сценарии на 8,8% в 2022 году.

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