Хорватия войдет в еврозону в начале 2023 года

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) одобрил последний пакет документов, которые нужны для вхождения Хорватии в еврозону с 1 января 2023 года. Об этом говорится в Twitter Совета стран ЕС.

«Хорватия станет 20-й страной-членом Евросоюза, которая присоединяется к евро. Экофин принимает окончательные необходимые правовые акты сегодня», — отмечается в сообщении.

В середине июня Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал возможность перехода Хорватии на единую европейскую валюту с 2023 года.

Затем в начале июля Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в Еврозону. «За» проголосовали 539 депутатов, 45 — проголосовали «против», а 48 воздержались.

Ранее 12 июля сообщалось, что на Московской бирже курсы доллара и евро впервые за 20 лет сравнялись между собой. Обе валюты после очередной коррекции сравнялись на уровне 59,3 руб., при этом в моменте доллар был даже дороже евро.

В тот же день стало известно, что в Евросоюзе планируют разработать цифровой евро, который будет призван «дополнять» наличные деньги.