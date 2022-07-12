Минэнерго РФ поручили проработать вопрос с газоснабжением в Запорожье

Минэнерго РФ поручено проработать вопрос с газоснабжением в Запорожье, сообщает ТАСС, ссылаясь на аппарат вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В аппарате сообщили, что данный вопрос газоснабжения Запорожской области обсуждался на совещании с чиновником.

«Вопрос газоснабжения Запорожской области обсуждался на совещании под руководством М. Ш. Хуснуллина. Было дано поручение Минэнерго проработать данный вопрос и оказать содействие Запорожской области», — говорится в сообщении.

Ранее власти Запорожской области обратилась к российскому правительству с просьбой помочь с газоснабжением

9 июля на Запорожье заявляли, что Украина, оставила часть региона без газа, повредив газопровод.

Также глава ВГА добавил, что власти региона попросили Россию «прислать достаточное количество электроприборов, промышленного и бытового назначения».