Курсы доллара и евро на Мосбирже опустились ниже 58 рублей впервые с 5 июля

Курсы доллара и евро на Мосбирже опустились ниже 58 руб. впервые с 5 июля, сообщается на сайте биржи.

К 14:40 мск курс доллара замедлил снижение до 1,48% и находится на уровне 58,03 руб. В то же время курс евро снижался до 57,99 руб (-2,08%).

Ранее курс евро на торгах опустился ниже $1,01 впервые с 2002 года.

По состоянию на 13:14 мск курс евро к доллару снижался до $1,0104 по сравнению с уровнем прошлого закрытия в пятницу — в $1,0183, минутами ранее курс варьировал на уровне $1,0096. Уровень ниже $1,01 является самым низким с декабря 2002 года.

Курс доллара к иене стал расти до 137,07 иены с 136,08 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,65%, до 107,7 пункта.

До этого главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин заявил, что снятие ограничений на вывод капитала из России может подтолкнуть курс доллара к росту до 80 руб.