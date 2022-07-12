Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Медведев назвал ослабление евро «последствием антироссийских санкций» 16:42
Франдетти стал главным режиссером «Ленкома» 16:40
Глава ВГА Балицкий: в Запорожье не планируют отключать Украину от электроэнергии 16:39
В крупных банках назвали курс 70-80 рублей оптимальным для российской экономики 16:38
В Роспотребнадзоре рассказали, в каких продуктах содержится запрещенный... 16:38
Сын Дэвида Бекхэма Ромео расстался с девушкой 16:37
Четыре кандидата смогут участвовать в выборах премьера Великобритании 16:37
Вице-президент «Лукойла» Матыцын может сменить Федуна на посту президента... 16:37
В TikTok показали, как использовать шампунь и кондиционер для кудрявых волос 16:35
Друг Николая Дроздова связал потерю сознания телеведущего с его трудолюбием 16:35
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Курсы доллара и евро на Мосбирже опустились ниже 58 рублей впервые с 5 июля

close
100%
Depositphotos

Курсы доллара и евро на Мосбирже опустились ниже 58 руб. впервые с 5 июля, сообщается на сайте биржи.

К 14:40 мск курс доллара замедлил снижение до 1,48% и находится на уровне 58,03 руб. В то же время курс евро снижался до 57,99 руб (-2,08%).

Ранее курс евро на торгах опустился ниже $1,01 впервые с 2002 года.

По состоянию на 13:14 мск курс евро к доллару снижался до $1,0104 по сравнению с уровнем прошлого закрытия в пятницу — в $1,0183, минутами ранее курс варьировал на уровне $1,0096. Уровень ниже $1,01 является самым низким с декабря 2002 года.

Курс доллара к иене стал расти до 137,07 иены с 136,08 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,65%, до 107,7 пункта.

До этого главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин заявил, что снятие ограничений на вывод капитала из России может подтолкнуть курс доллара к росту до 80 руб.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть