Российские разработчики создали роботов Мишу и Машу для участия в электронных торгах

Офис NFP компании «Первый Бит» представил программных роботов Мишу и Машу, которые смогут участвовать в электронных торгах и закупках от лица компании. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе организации.

«Роботы представляют собой комплексы алгоритмов и скриптов для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов компании. Маша и Миша автоматизируют задачи в отделе продаж и отделе закупок. Миша будет искать релевантные закупки и участвовать в аукционах, а Маша — подготавливать пакет документов на закупку и выполнять расчет начальной максимальной цены контракта», — рассказали в пресс-службе «Первого Бита».

В пресс-службе также уточнили список задач, над которыми будут работать роботы.

«Робот Михаил работает с такими торговыми площадками как АО «Росэлторг», «Контур.Закупки», «ЕИС Закупки», причем разработчики работают над расширением списка поддерживаемых площадок. Робот Мария автоматизирует рутинные задачи по подготовке пакета документов для проведения конкурсных процедур на закупки услуг или товаров, выполняет расчет Начальной максимальной ценой контракта (НМЦК)», — уточнили в пресс-службе «Первого Бита».

В компании добавили, что применение роботов позволяет снизить количество ошибок и повысить качество обслуживания клиентов.