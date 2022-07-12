Глава МЭА Бироль: мир никогда еще не видел столь крупного энергетического кризиса

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что международный энергетический кризис в будущем может усугубиться. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мир никогда не был свидетелем такого крупного энергетического кризиса <...> Возможно, мы еще не видели худшего — это затрагивает весь мир», — поделился Бироль на энергетическом форуме в Сиднее.

Исполнительный директор МЭА среди причин, повергших международную экономическую систему в кризис, назвал военную спецоперацию России на Украине и введение санкций против России, которая являлась крупнейшим поставщиком энергоресурсов в мире. В результате повышения цен на энергоносители увеличивается стоимость жизни по всему миру и протесты можно наблюдать от Африки до Шри-Ланки, заявил Бироль.

Ранее международные импортеры СПГ предсказали дефицит газа в ЕС в ближайшие несколько зим.