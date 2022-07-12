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Вице-премьер Александр Новак удивился решению Евросоюза отказаться от газа из России

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Вице-премьер Александр Новак в своей авторской колонке для журнала «Энергетическая политика» назвал удивительным решение стран ЕС об отказе от российского газа, так как уровень газификации в ряде крупных европейских стран значительно ниже, чем в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в России газификация регионов составляет 71%. Ожидается, что к 2030 году этот показатель достигнет 83%. Для сравнения, в Германии уровень газификации составляет 47%, во Франции — 38%, в Испании — 32%. При этом в Финляндии, Швеции и Норвегии при схожем с Россией климате уровень газификации составляет 3%, 1% и 0,2% соответственно.

«Вызывает удивление, что страны Европы последовательно принимают решения по планомерному отказу от российского газа, на который до недавнего времени приходилось порядка 45% импорта <...> Такие решения принимаются вопреки здравому смыслу, экономической целесообразности, а также интересам экономики и граждан Европы», — заявил Новак.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович говорил о сложной для Европы ситуации при остановке «Северного потока».

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