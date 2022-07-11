Reuters: Binance продолжала обслуживать клиентов из Ирана, несмотря на санкции США

Криптовалютная биржа Binance продолжала обслуживать клиентов из Ирана, несмотря на санкции, введенные в 2018 году США, которые запрещали вести бизнес в этой стране. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что до сентября 2021 года, когда компания начала ужесточать проверки, клиенты из Ирана могли пользоваться биржей, регистрируясь лишь с помощью электронной почты.

«Существовало несколько альтернативных вариантов, но биржа Binance была наиболее удобной.Подтверждение личности не требовалось, что и позволяло нам спокойно пользоваться ее услугами», — цитирует агентство одного из иранских трейдеров Асала Ализаде.

Ранее Binance решила ограничить доступ к своим сервисам всем пользователям, которые проживают в России и имеют активы более €10 тыс.

В сообщении компания указала, что пока она не собирается прекращать работу в России. Однако при требовании международного сообщества новые антироссийские санкции будут поддержаны. При этом нынешние действия биржи связаны с пятым пакетом ограничительных мер ЕС в отношении России.