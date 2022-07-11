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La Repubblica: Италия сэкономит на уличном освещении при остановке поставок газа из РФ

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Global Look Press

Италия будет экономить на уличном освещении в случае прекращения поставок газа из России. Об этом пишет газета la Repubblica.

«Чрезвычайный план правительства по преодолению возможного прекращения поставок газа из России предусматривает, что одним из пунктов может стать сокращение уличного освещения и продолжительности подсветки исторических зданий и монументов», — отметили в публикации.

В газете добавили, что еще одной мерой станет увеличение производство электроэнергии у действующих угольных электростанций, которые должны были закрыться в 2025 году. Речь идет о шести предприятиях, которые уже увеличили выработку, покрывая 8% потребностей страны в энергии.

В публикации указали, что также рассматривается возможность расширения действующего температурного режима. То есть чиновники, госслужащие, учащиеся и персонал образовательных учреждений не смогут включать кондиционер, если температура внутри помещения будет выше 27 градусов.

3 июля министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани заявил, что Россия уменьшила поставки газа в страну на 15%. По его словам, цены на газ из-за этого вырастут еще сильнее, так как рынок привык к спекуляциям на дефиците. После этого начнется новая битва за накопление топлива.

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