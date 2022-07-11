Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Движение поездов на станции метро «Киевская» осуществляется штатно 14:49
Власти Курской области попросили жителей не использовать беспилотники 14:42
Названа дата премьеры дебютной драмы Алексея Чадова с Кристиной Асмус в главной... 14:41
Испания импортировала в июне рекордные 8,7 тысячи ГВтч газа из России 14:39
Боец UFC Фергюсон обратился к Хабибу и назвал его жиртресом 14:38
Во Всеволожском мужчина получил сильные ожоги из-за взрыва газового баллона в сарае 14:37
Кормухина назвала фанатов «Руки Вверх!» двоечниками 14:36
Турция испытала ракету Gokdogan класса «воздух-воздух» 14:36
Еврокомиссия не давала Литве новых разъяснений по транзиту в Калининград 14:35
Джонсон решил никого не поддерживать в гонке за пост премьера Британии 14:34
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В ЦБ заявили, что о дефляции в России говорить неуместно

Зампред ЦБ Заботкин заявил об отсутствии предпосылок к дефляции в России

close
100%
Global Look Press

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что говорить о дефляции в стране неуместно.

По его словам, чтобы в экономике сформировалась дефляционная тенденция должны быть две предпосылки.

«Первая — должны сформироваться очень низкие инфляционные ожидания, которые заставляют населения и бизнес ожидать дальнейшего снижения цен и тем самым сокращать свой спрос», — сказал Заботкин в эфире телеканала РБК.

Он добавил, что на данный момент инфляционный ожидания в России, наоборот, сильно возросли.

Вторая предпосылка — это приближение к нулевой отметке темпов роста денежной массы в экономике, однако в России об этом речи не идет. Зампред ЦБ уточнил, что в стране темп роста денежной массы в мае составил 16,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял, что экономика России «сползает» в дефляционную спираль, что требует серьезного анализа и реакции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть