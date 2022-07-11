В ЦБ заявили, что о дефляции в России говорить неуместно

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что говорить о дефляции в стране неуместно.

По его словам, чтобы в экономике сформировалась дефляционная тенденция должны быть две предпосылки.

«Первая — должны сформироваться очень низкие инфляционные ожидания, которые заставляют населения и бизнес ожидать дальнейшего снижения цен и тем самым сокращать свой спрос», — сказал Заботкин в эфире телеканала РБК.

Он добавил, что на данный момент инфляционный ожидания в России, наоборот, сильно возросли.

Вторая предпосылка — это приближение к нулевой отметке темпов роста денежной массы в экономике, однако в России об этом речи не идет. Зампред ЦБ уточнил, что в стране темп роста денежной массы в мае составил 16,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял, что экономика России «сползает» в дефляционную спираль, что требует серьезного анализа и реакции.