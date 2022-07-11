Алиханов опроверг сообщения о введении Литвой новых ограничений на транзит в Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов опроверг сообщения о введении Литвой новых ограничений на транзит товаров в российский регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию, добавив в список бетон, древесину, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе.

«Читаю, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Это не так», — написал Алиханов.

Он уточнил, что принятые Европейской комиссией санкции имеют ступенчатый характер, они были приняты еще в марте, а сейчас речь идет просто об очередном этапе вступления их в силу по разным товарам.

«Так , например, в декабре вступят ограничения по нефтепродуктам», — отметил глава Калининградской области.

В качестве ответной меры он предложил ввести полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области).

По мнению политика, это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу Калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны Европейского союза. При этом Алиханов напомнил о необходимости установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне Железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01.

С 18 июня «Литовские железные дороги» прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Европейского союза, а 21 июня в пресс-службе областного правительства сообщили, что ограничения затронут и грузовые автоперевозки.