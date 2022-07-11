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Цена на электричество в Литве в июне выросла почти на треть

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Depositphotos

Сокращение производства возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и ограничение пропускной способности газопровода Nord Stream привели к повышению цен на оптовом рынке электроэнергии в Литве в июне более чем на треть, сообщает радио Sputnik, ссылаясь на директора департамента стратегии Litgrid Лютаураса Варанавичюса.

Компания приводит данные, согласно которым в июне средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве достигала €223 за мегаватт-час, что на 36% больше, чем в мае, когда цена была €164,7 за мегаватт-час.

Одной причиной роста цен на электроэнергию Варанавичюс называет решение России ограничить пропускную способность газопровода Nord Stream до 40% мощности. Он также выразил беспокойство относительно того, что газопровод может не возобновить работу после запланированного Россией планового ремонта Nord Stream.

Ранее издание The Daily Mail, ссылаясь на прогнозы консалтинговой компании Cronwall Insight, утверждала, что в январе 2023 года счета за электричество для домохозяйств Великобритании могут вырасти до более чем £3 тыс. за год, что грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей».

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