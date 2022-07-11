Экономике США предсказали рецессию

В статье немецкого делового журнала WirtschaftsWoche авторы дали прогноз, что экономике США не избежать рецессии. По их оценке, вопрос лишь в сроках.

По информации издания, аналитики соревнуются в мрачности прогнозов, рискуя этим привести в движение «ведущую вниз спираль».

Настроения американцев в последние месяцы заметно ухудшились, пишет WirtschaftsWoche. «Стабильно высокая инфляция, которую средний американец ощущает, прежде всего, на заправочных станциях и в супермаркетах, портит людям настроение», — говорится в материале.

Почти две трети американских потребителей, согласно опросу, опасаются, что страна может сползти в рецессию. Об этом также заявляют экономисты.

Глава крупнейшего банка США J.P. Morgan Chase Джейми Даймон заявил о предстоящем «урагане», который может обрушиться на американскую экономику. Глава Tesla, бизнесмен Илон Маск назвал рецессию «неизбежной». Курсы на американских биржах несколько недель продолжают ползти уверенно вниз. На рынках облигаций снизились процентные ставки по долговременным бондам. Эксперты видят в этом сигнал, что «рынки исходят из вероятности рецессии».

Некоторые экономисты считают, что экономика США войдет в рецессию самое позднее в первом или втором квартале 2023 года, другие — что спад произойдет позже.

«То есть рецессия наступит обязательно. Вопрос только, когда», — заключило издание WirtschaftsWoche.