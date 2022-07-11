Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Окружение Левандовски недоумевает от позиции «Баварии» по продаже футболиста 03:56
Сенатор Джабаров раскритиковал слова экс-президента Польши о России 03:55
В спецоперации на Украине истребители Су-30СМ применяют ракеты... 03:52
Игрок «Салавата» Панин призвал КХЛ и ФХР помочь вратарю Федотову продолжить... 03:44
Российские хакеры добыли оперативные секретные документы украинской армии 03:42
Reuters: в Бразилии перед выборами застрелили представителя оппозиционной партии 03:39
В Германии запланировали возбудить дело о дискриминации русских 03:29
В Крыму два человека погибли после падения автомобиля с обрыва 03:23
Российский хакер назвал человеческие потери украинской армии 03:12
В День семьи, любви и верности на пожилых супругов упал потолок в ДК 03:10
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Экономике США предсказали рецессию

WirtschaftsWoche: рецессия в Соединенных Штатах обязательно наступит

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

В статье немецкого делового журнала WirtschaftsWoche авторы дали прогноз, что экономике США не избежать рецессии. По их оценке, вопрос лишь в сроках.

По информации издания, аналитики соревнуются в мрачности прогнозов, рискуя этим привести в движение «ведущую вниз спираль».

Настроения американцев в последние месяцы заметно ухудшились, пишет WirtschaftsWoche. «Стабильно высокая инфляция, которую средний американец ощущает, прежде всего, на заправочных станциях и в супермаркетах, портит людям настроение», — говорится в материале.

Почти две трети американских потребителей, согласно опросу, опасаются, что страна может сползти в рецессию. Об этом также заявляют экономисты.

Глава крупнейшего банка США J.P. Morgan Chase Джейми Даймон заявил о предстоящем «урагане», который может обрушиться на американскую экономику. Глава Tesla, бизнесмен Илон Маск назвал рецессию «неизбежной». Курсы на американских биржах несколько недель продолжают ползти уверенно вниз. На рынках облигаций снизились процентные ставки по долговременным бондам. Эксперты видят в этом сигнал, что «рынки исходят из вероятности рецессии».

Некоторые экономисты считают, что экономика США войдет в рецессию самое позднее в первом или втором квартале 2023 года, другие — что спад произойдет позже.

«То есть рецессия наступит обязательно. Вопрос только, когда», — заключило издание WirtschaftsWoche.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть