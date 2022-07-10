Британские производители предупредили о дефиците молочной продукции

Крупнейший производитель молочной продукции Великобритании Arla Foods заявил, что страна находится на грани дефицита из-за роста цен на топливо и нехватки квалифицированных сотрудников, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

Как сообщил управляющий директор компании Эша Амирахмади, в этом году производство молока в стране снизилось на 3%, при показателе в 5% Соединенное Королевство столкнется с дефицитом.

По словам менеджера, фермеры страдают из-за резкого роста цен на топливо, корма для животных и удобрения, а также нехватки рабочих рук. Arla Foods призвала власти предпринять необходимые меры.

Между тем в правительстве призвали производителей молочной продукции осуществлять долгосрочные инвестиции в рабочую силу страны, а не полагаться на иностранных работников.

Ранее Немецкая ассоциация фермеров предупредила о «беспрецедентном скачке» цен на продукты. Как впоследствии заявил глава союза Йоахим Руквид, стоимость энергоносители выросла вдвое, а цена удобрений — в четыре раза.