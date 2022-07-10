DWN: санкции и политика ведут Германию к краху

Антироссийские санкции положат конец немецкой бизнес-модели, написал в колонке для Deutsche Wirtschaft Nachrichten журналист Марк Фридрих, передает РИА «Новости».

Автор материала привел данные по внешнеторговому балансу Германии с начала года. Согласно этой информации, профицит торговли в мае уменьшился до полумиллиарда евро, а за первые пять месяцев разница между экспортом и импортом сократилась на 70,7% по сравнению с прошлым годом.

«Германия массово теряет производительность и конкурентоспособность, что будет стоить ей рабочих мест, социального обеспечения и процветания», — заявил Фридрих.

Он также добавил, что ФРГ сейчас в самом разгаре «перелома» и переживает величайший за последние десятилетия кризис.

Газета Financial Times писала, что власти Германии сокращают подачу горячей воды, закрывают бассейны и начинают экономить на уличном освещении. По сообщению издания, в ФРГ разворачивается худший с 70-х годов прошлого века энергетический кризис.

Ранее Bloomberg сообщал, что прекращение поставок российского газа в Германию вызовет беспрецедентный шок в экономике страны , правительству придется снова снимать ограничения на уровень госдолга.