Глава Рослесинфорга Чащин заявил, что санкции ЕС против поставок леса не затронут Россию

Российский лесопромышленный комплекс (ЛПК) не слишком сильно пострадает от санкций Евросоюза, которые касаются запрета на поставки. Об этом ТАСС заявил директор Рослесинфорга Павел Чащин.

«Российский ЛПК уже был ориентирован на дружественные рынки, а там, где возникли ограничения, уже частично перестроился. Процесс налаживания новых экспортных каналов продолжится. Однозначно можно сказать, что экспорт не остановится», — отметил Чащин.

По его словам, примерно 70% поставок ЛПК за первые шесть месяцев 2022 года пришлись на дружественные страны, в частности Китай и Узбекистан. Еще 30% купили недружественные страны. При этом они старались затупиться впрок, так как ожидали введения ограничений.

Он добавил, что изменение внешнеэкономической ситуации на рынке сместило внимание на внутренний рынок, который уже насытился отечественной продукцией. Благодаря этому цены на древесину снизились.

8 июня газета Le Figaro писала, что европейские страны стали ощущать дефицит древесины, которая поставлялась из России и Украины.