Болгария поставила себя в зависимость от рынка СПГ при отказе от газа из России

Болгария ставит себя в зависимость от изменения цен на рынке сжиженного природного газа (СПГ), отказываясь от действующих успешных механизмов поставок с Россией. Об этом iReactor заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Рациональнее было продолжать закупать газ в России, который идет в Болгарию через «Турецкий поток», не разрушая существующие механизмы достаточно уверенной кооперации между странами. Теперь надо понимать, что в перспективе они будут зависеть от перепадов цен на рынке СПГ», — отметил Митрахович.

По его словам, СПГ традиционно стоит дороже, чем трубопроводный газ. Если же в Болгарии будет ситуация с дефицитом газа, то власти будут вынуждены ограничить жителей в потреблении. В свою очередь, такая ситуация приведет к огромным расходам, что повлияет на экономику страны.

Он добавил, что Болгария может закупать газ у Азербайджана. Однако в выигрыше никто не будет, но определенной альтернативой поставкам из России азербайджанское топливо послужит.

7 июля премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что открытие интерконнектора Греция-Болгария (IGB) и поставки по нему азербайджанского газа «положат конец российской монополии».