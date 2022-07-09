Литовская энергокомпания Ignitis grupе подверглась сильнейшей за 10 лет хакерской атаке

Литовская государственная энергетическая компания Ignitus Grupe подверглась сильнейшей за последние 10 лет хакерской атаке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании Артураса Кетлерюса.

Уточняется, что в Ignitus Grupe входит предприятие Energijos skirstymo operatorius — оператор электроэнергетических сетей страны.

«Такой мощной хакерской атаки на наш сайт и электронные ресурсы не было в течение последних 10 лет. Были нарушены работа сайта и предоставление электронных услуг», — рассказал Кетлерюс.

По его словам, внутренние электронные системы компании не пострадали. Над устранением проблемы продолжают работать специалисты Ignitus Grupe по электронным технологиям совместно с Национальным центром по кибернетической безопасности.

Ранее парламент Литвы принял поправки, запрещающие импорт природного газа из России. Как рассказали в литовском парламенте, документ предполагает непрерывную поставку природного газа литовским потребителям при отказе от поставок природного газа из стран, которые «угрожают нацбезопасности Литвы и обеспечению национальных интересов».