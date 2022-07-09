Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Пекине потребовали от США прекратить «клеветать» на Китай 13:52
Глава МИД Китая потребовал от США прекратить посылать сигналы сепаратистам на Тайване 13:50
Шеф-повар Любимова призвала не мариновать шашлык в майонезе и кетчупе 13:49
Бывший посол Шри-Ланки сообщил о побеге президента из страны на фоне... 13:43
Microsoft послушалась пользователей и оставила лазейку хакерам 13:43
В России пообещали скоро решить проблему с доступом к новым релизам... 13:42
Певица Манижа провела концерт, несмотря на отмену 13:42
России может понадобиться до 30 лет, чтобы перейти на отечественный хмель 13:39
Запорожская область попросила у российских властей помощи с газоснабжением 13:37
Экс-игрок «Спартака» Кечинов назвал две мотивации красно-белых в матче... 13:36
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Литовская энергокомпания Ignitis grupе подверглась сильнейшей за 10 лет хакерской атаке

close
100%
Unsplash

Литовская государственная энергетическая компания Ignitus Grupe подверглась сильнейшей за последние 10 лет хакерской атаке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании Артураса Кетлерюса.

Уточняется, что в Ignitus Grupe входит предприятие Energijos skirstymo operatorius — оператор электроэнергетических сетей страны.

«Такой мощной хакерской атаки на наш сайт и электронные ресурсы не было в течение последних 10 лет. Были нарушены работа сайта и предоставление электронных услуг», — рассказал Кетлерюс.

По его словам, внутренние электронные системы компании не пострадали. Над устранением проблемы продолжают работать специалисты Ignitus Grupe по электронным технологиям совместно с Национальным центром по кибернетической безопасности.

Ранее парламент Литвы принял поправки, запрещающие импорт природного газа из России. Как рассказали в литовском парламенте, документ предполагает непрерывную поставку природного газа литовским потребителям при отказе от поставок природного газа из стран, которые «угрожают нацбезопасности Литвы и обеспечению национальных интересов».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть