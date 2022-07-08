Экономист предостерег от преждевременной продажи долларов

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников рассказал агентству «Прайм», что к концу 2022 года доллар может укрепиться до 75 рублей, поэтому в ближайшее время продавать валюту не стоит.

По его словам, в ближайшее время доллар может уйти в так называемый боковой коридор и колебаться в диапазоне 55–68 рублей. При этом эксперт напомнил, что излишне крепкий рубль невыгоден для отечественной экономики, поэтому власти будут стремиться направить его курс к оптимальным отметкам.

«Поэтому в случае, если доллар приблизится к отметке 55 рублей, они активизируют словесные интервенции для ослабления рубля, а также попытаются поднять курс через покупку валют недружественных стран», — предположил Верников.

Также экономист обратил внимание на постепенное возобновление импорта из «дружественных» стран. Так, например, поставки из Турции достигли максимума с декабря прошлого года. Специалист подытожил, что в июле целесообразно продавать доллар на отметках 68, но осенью этот уровень может быть превышен.

Ранее российский Центробанк повысил курс доллара на 8 июля до 63,1427 рубля.