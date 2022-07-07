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Нидерланды полностью отказались от российского газа

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Reuters

Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен в интервью агентству Reuters заявил, что его страна полностью отказалась от газа из России.

По его словам, Нидерланды сэкономили достаточный объем газа, чтобы заменить российский, который составлял в последние годы 15-20% импорта этого государства.

«За первые шесть месяцев этого года мы сэкономили огромный объем энергии, сократив потребление газа почти на 33%», — сказал Йеттен.

По словам министра, Нидерланды остаются подверженными любому масштабному европейскому газовому кризису, поскольку они являются крупным центром хранения топлива и транспортным узлом для его распространения в другие страны региона. На территории страны находится Гронингенское месторождение — одно из крупнейших месторождений природного газа в мире и значимый для Европы источник данного сырья. Отмечается, что он содержит примерно 450 млрд кубометров извлекаемого газа, что составляет почти трехлетний объем европейского импорта из России, но наращивание объемов добычи может вызвать землетрясения.

Ранее 28 июня Йеттен заявил, что из-за отказа от российского газа в странах Европы будет «быстро распространяться» газовый кризис. Он выразил опасения, что не все государства Евросоюза смогут заполнить свои газовые хранилища на 80%, как того требует новая директива Еврокомиссии. Чиновник сообщил, что в качестве «последнего средства» спасения Нидерланды рассматривают увеличение добычи на опасном Гронингенском месторождении.

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