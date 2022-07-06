Минэкономики РФ: годовая инфляция замедлилась до 16,19%

Годовая инфляция в России замедлилась на 1 июля до 16,19% с 16,22% неделей ранее, говорится в отчете Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

По данным министерства, инфляция с 25 июня по 1 июля ускорилась до 0,23% в связи с повышением тарифов жилищно-коммунальных услуг. В связи с периодом отпусков продолжилось сезонное удорожание туристических услуг: цены выросли на 3,65% после 0,79% неделей ранее.

В секторе же продовольственных товаров снижение цен ускорилось до -0,38% после -0,30% неделей ранее. Это связано с удешевлением плодоовощной продукции, мясопродуктов, масел и жиров, молочной продукции и хлебобулочных изделий, сахара, яиц и макаронных и крупяных изделий.

На непродовольственные товары цены снизились на -0,07%, несмотря на возобновление роста цен на легковые автомобили и бытовую химию, свидетельствуют данные Минэкономики. Продолжили дешеветь электро- и бытовые приборы, строительные материалы, одежда и обувь, цены на бензин снижаются 17-ю неделю подряд.

В начале июля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о стабилизации цен на автомобили в России.