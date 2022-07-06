Инвестстратег Бахтин предсказал курс доллара в районе 75 рублей к концу года

Доллар к концу 2022 года может закрепиться на отметке 70-75 рублей. Об этом «Прайму» заявил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«К началу осени доллар может закрепиться на уровне 60-65 рублей, а завершить год курс может в районе 70-75», — отметил Бахтин.

По его словам, укреплению доллара поможет рост объемов импорта, отказ крупных компаний от выплаты дивидендов за 2021 год, а также возможный перезапуск валютного правила с выкупом валюты и покупкой активов у «дружественных» или нейтральных стран.

Он добавил, что также не стоит забывать о высоких ценах на энергоносители в мире, что наоборот поможет укреплению рубля. Также поддержку национальной валюте окажут налоговые периоды, когда экспортеры будут конвертировать в рубли большие объемы валюты. Это может вернуть доллар к отметке в 52-55 рублей.

5 июля сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, что народный прогноз предрекает доллару и евро рост к 1 сентября. По средним расчетам стоимость американской валюты вырастет до 61,67 рублей, европейской — до 73,61 рублей.