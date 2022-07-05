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В Польше призвали экономить электричество из-за нехватки газа

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава управления регулирования энергетики (URE) Польши Рафал Гавин призвал жителей страны экономить электричество из-за прекращения поставок газа и угля из России. Об этом он сообщил в эфире радиостанции TOK FM.

«Можно сказать, что это глобальная проблема — проблема доступности сырья и его цены, — и все это, к сожалению, переводится на ситуацию на энергетическом рынке. Я думаю, что эта зима не будет легкой во всей Европе. <...> Становится реальным риск дефицита газа на всем европейском рынке. На сегодняшний день рисков мы не видим, но ситуация на мировом рынке настолько изменчива, непредсказуема, что стоит экономить энергию, чтобы дополнительно помочь себе в зимний сезон», — сказал он.

Ранее в Германии допустили вероятность дальнейшего снижения поставок газа по «Северному потоку».

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