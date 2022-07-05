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Bloomberg написал, что поставки российской нефти в Азию упали на 15%

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Global Look Press

Средний недельный объем морских перевозок российской нефти в Китай и Индию снизился более чем на 15% по сравнению с концом мая, пишет Bloomberg.

Уточняется, что ежедневный объем перевозок вернулся к показателям апреля — 3,67 млн баррелей. Снижение объема экспорта сырья происходит вопреки тому, что в последнее время при транспортировке стали активнее использоваться маршруты по Черному морю. Этот путь уменьшает расстояние до индийских портов.

В агентстве отмечают, что такая ситуация складывается на фоне продолжающихся в G7 дискуссий о введении ограничений на экспорт российской нефти. Пока нет ясности, как будут осуществляться ограничения и как на них отреагирует Москва.

Во второй половине июня газета The Wall Street Journal написала, что правительство Индии настоятельно рекомендует государственным нефтяным компаниям импортировать в больших объемах российскую нефть, которая поставляется со скидкой.

В начале мая Минфин сообщил, что средняя стоимость барреля российской экспортной нефти Urals в апреле составила чуть больше $70.

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