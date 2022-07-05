В Германии допустили вероятность дальнейшего снижения поставок газа по «Северному потоку»

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил о существовании вероятности дальнейшего сокращения поставок газа по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе. Об этом вице-канцлер ФРГ заявил на пресс-конференции для журналистов, пишет ТАСС.

«Честно говоря, нужно сказать, что этого нельзя исключать», — сказал Хабек.

По словам главы Минэкономики, в качестве обоснования снижения объема поставок по газопроводу «Северный поток» указывают технические причины. Он полагает, что эти же причины будут называть в дальнейшем.

В начале июля сообщалось, что «Северный поток» не будет работать с 11 по 21 июля из-за планового ежегодного ремонта. Временно остановят работу обе нитки газопровода.

До этого Россия существенно снизила объем поставок газа через газопровод «Северный поток» из-за застрявшей в Канаде турбины Siemens. Она находится на техническом обслуживании. Ее не могут доставить в Германию.