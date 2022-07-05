Bloomberg: Россия продолжает поставлять нефть в Китай, несмотря на санкции

Несколько компаний продолжают экспортировать российскую нефть из дальневосточного порта Козьмино в Китай, несмотря на санкции Запада. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Отмечается, что такой маршрут очень выгоден для владельцев танкеров и приносит им прибыль в три раза большую, чем до начала военной операции на Украине. Так, судовладельцы получают порядка $1,6 млн за рейс одного небольшого танкера с нефтью сорта ESPO (Eastern Siberia Pacific Ocean, «Восточная Сибирь — Тихий океан»).

Помимо Китая, прибыльными перевозками воспользовались Турция и Греция, пишет агентство.

Согласно информации издания, танкер типа «Афрамакс» способен перевозить около 730 тыс. баррелей сырой нефти. Для того, чтобы добраться из Козьмино в китайский порт, потребуется пять дней, на обратном пути практически не бывает простоя, что «повышает коэффициент использования судна и прибыль».

По данным Bloomberg, в последнее время почти весь экспорт нефти сорта ESPO приходится на КНР, ряд танкеров также следуют из РФ в Индию.

Ранее Bloomberg сообщал, что Иран вынудили снизить цену на нефть ради конкуренции с Россией в КНР.