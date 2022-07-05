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Медведев ответил на планы японского премьера Кисиды ввести потолок цен на российскую нефть

Зампред Совбеза Медведев: у Японии не будет энергоносителей из России и участия в «Сахалине-2»

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал планы японского премьер-министра Фумио Кисиды ввести потолок цен на российскую нефть в надежде снизить ее стоимость вдвое.

В частности, Кисида предлагает ввести ограничения цен на российскую нефть, которые обсуждались на саммите G7.

«Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в 300-400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ <...> А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2»», — пишет Медведев.

В конце своего сообщения Медведев на японском языке поблагодарил Кисиду за идею: «Аригато!»

Ранее в Кремле допустили отказ ряда стран снижать цены на нефть России.

В ходе прошедшего саммита в Германии страны G7 договорились обсудить варианты ограничения цены на российскую нефть, в том числе путем запрета на услуги страхования, необходимого для транспортировки нефти и нефтепродуктов, если только нефть не закупается по согласованной цене или ниже.

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