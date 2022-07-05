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В Германии предупредили о возможных конфликтах из-за газа в Европе

Лидер ХДС Мерц полагает, что дефицит газа в Европе может привести к конфликтам

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Gustau Nacarino/Reuters

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц в беседе с газетой Die Welt предупредил, что дефицит газа в Европе может стать причиной конфликтов.

«Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты из-за распределения [газа] — как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами», — заявил политик.

Он также полагает, что властям ФРГ не стоит в публичных заявлениях говорить о возможном прекращении поставок топлива из России после ремонтных работ на газопроводе «Северный поток — 1».

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что банки Германии откладывают дополнительные средства в ожидании массовых дефолтов на фоне сокращения поставок в страну российского газа. В ФРГ считают, что после завершения ремонтных работ на газопроводе, поставки могут не возобновиться.

«Газпром» 14 июня сократил поставки газа по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата турбин компанией Siemens после ремонта. В частности, по заявлению Siemens Energy, одну из турбин невозможно вернуть в Германию из-за антироссийских санкций Канады.

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