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Британия добавила семь новых позиций в санкции против России

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Kirsty Wigglesworth/AP

Великобритания ввела санкции против руководства медиагруппы «Ньюсфронт», а также аналитического центра News World International, сообщает ТАСС, ссылаясь на обновленную версию санкционного списка, где были добавлены семь новых позиций.

В «черный список» попали дочь политолога Александра Дугина Дарья, Евгений Глотов и Юрий Федин, которые являются директорами медиагруппы «Ньюсфронт», сооснователь и заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил Синелин, а также Алена Чугулева и Аэлита Мамакова, которых британские власти связывают с финансированием информационного сайта «Саусфронт».

В документе утверждается, что все указанные лица связаны с распространением ложной информации о конфликте на Украине.

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует ввести 5 июля новые санкции в отношении Белоруссии за поддержку проведения спецоперации на Украине.

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