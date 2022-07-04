Британия добавила семь новых позиций в санкции против России

Великобритания ввела санкции против руководства медиагруппы «Ньюсфронт», а также аналитического центра News World International, сообщает ТАСС, ссылаясь на обновленную версию санкционного списка, где были добавлены семь новых позиций.

В «черный список» попали дочь политолога Александра Дугина Дарья, Евгений Глотов и Юрий Федин, которые являются директорами медиагруппы «Ньюсфронт», сооснователь и заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил Синелин, а также Алена Чугулева и Аэлита Мамакова, которых британские власти связывают с финансированием информационного сайта «Саусфронт».

В документе утверждается, что все указанные лица связаны с распространением ложной информации о конфликте на Украине.

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует ввести 5 июля новые санкции в отношении Белоруссии за поддержку проведения спецоперации на Украине.