Премьер РФ Мишустин призвал перейти к опережающей модели развития во всех отраслях

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что стране нужно перейти от догоняющей к опережающей модели развития во всех отраслях, только так она сможет наращивать высокотехнологичный экспорт, передает РИА «Новости».

Данное заявление прозвучало в рамках выступления на международной промышленной выставке «Иннопром-2022». Премьер-министр говорил о вызовах, которые стоят перед всеми отраслями экономики.

«Цель одна — перейти от догоняющей модели развития к опережающей. Только так мы вернем себе внутренний рынок и сможем интенсивно наращивать высокотехнологичный экспорт», — сказал чиновник.

Он пояснил, что для достижения такого результата нужны новые общесистемные инструменты поддержки, включая серьезные стимулы для развития промышленной инфраструктуры и межотраслевой кооперации.

Ранее Мишутин заявил об определенном спаде в отдельных отраслях российской экономики.