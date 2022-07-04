Мишустин заявил о необходимости построения промышленного суверенитета в сжатые сроки

В России необходимо в самые сжатые сроки построить промышленный суверенитет. Об этом во время выступления на пленарной сессии «Иннопром-2022» заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Ни одной стране в мире и никогда больше нельзя гарантировать поставки важнейшей продукции из-за рубежа. А значит, нам нужно в сжатые сроки построить технологический суверенитет», — отметил Мишустин.

По его словам, антироссийские санкции и ограничения привели к кардинальному изменению существующего порядка.

Он добавил, что ради индустриализации России и увеличения темпов развития своих наукоемких производств нужно создать новые подходы.

В конце июня Мишустин сообщил о запуске программы промышленной ипотеки до осени 2022 года. По его словам, новая ипотечная программа позволит поддержать промышленную кооперацию. В том числе мера облегчит положение индустрии в рамках технопарков, где компании делят производственные процессы, находясь в одном пространстве.