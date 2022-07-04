Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Париже стартовала Неделя высокой моды без российских дизайнеров 13:24
Собчак улетела в ОАЭ 13:24
Огонь уничтожил большую часть экспонатов музея-усадьбы Римского-Корсакова 13:24
Экс-генменеджер сборной России о Федотове: он должен был сам озаботиться этим... 13:20
Под Ивановом двух жителей обвинили в том, что они избивали и связывали... 13:20
Врач рассказал, когда носовые кровотечения могут быть опасны 13:18
Американку парализовало после сеанса хиропрактики 13:18
Генконсульство Греции возобновило выдачу виз в России 13:16
Россиянам рассказали, с какого возраста детям можно играть на духовых... 13:11
В Кремле прокомментировали задержание голкипера Федотова 13:10
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

На таможне Турции заявили, что решения по сухогрузу РФ с «украинским зерном» не принято

close
100%
Vadim Ghirda/AP

Решения по российскому сухогрузу, который якобы перевозит украинское зерно, не принято, он все еще стоит у входа в турецкий порт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецкой таможне.

На вопрос, ожидается ли какое-либо совещание относительно будущего сухогруза в понедельник, 4 июля, источник сказал, что ему ничего не известно.

«Ничего не могу вам сказать», — ответил он.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что представители турецкой таможни задержали грузовое судно по требованию Киева, на котором якобы перевозится украинское зерно. Он добавил, что на 4 июля запланировано «заседание следователей, на котором будет определена дальнейшая судьба судна».

При этом российское посольство в Турции заявило, что официальные лица не оповещали о задержании российского сухогруза.

ТАСС со ссылкой на источник в турецком порту Карасу сообщал, что «Жибек жолы» с 1 июля ждал от турецких властей разрешения на заход в порт и разгрузку, но так его не получил.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть