На таможне Турции заявили, что решения по сухогрузу РФ с «украинским зерном» не принято

Решения по российскому сухогрузу, который якобы перевозит украинское зерно, не принято, он все еще стоит у входа в турецкий порт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецкой таможне.

На вопрос, ожидается ли какое-либо совещание относительно будущего сухогруза в понедельник, 4 июля, источник сказал, что ему ничего не известно.

«Ничего не могу вам сказать», — ответил он.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что представители турецкой таможни задержали грузовое судно по требованию Киева, на котором якобы перевозится украинское зерно. Он добавил, что на 4 июля запланировано «заседание следователей, на котором будет определена дальнейшая судьба судна».

При этом российское посольство в Турции заявило, что официальные лица не оповещали о задержании российского сухогруза.

ТАСС со ссылкой на источник в турецком порту Карасу сообщал, что «Жибек жолы» с 1 июля ждал от турецких властей разрешения на заход в порт и разгрузку, но так его не получил.