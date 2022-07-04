Кабмин лишил россиян льгот при присоединении к электросетям

Правительство России отменило действие льготного технологического присоединение к электросетям, действовавшее с 2009 года, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление Кабмина.

«Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов до 1 июля 2022 г. привести свои решения об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, в соответствие с настоящим постановлением», — указано в документе.

До сих пор ставка за подключение удерживалась на отметке 550 руб. за 15 кВт, с 1 июля 2022 года — три тыс. рублей. Согласно законопроекту, она будет постепенно повышена до пяти тыс. рублей за 15 кВт в 2024 году. Льготные категории собственников будут обязаны заплатить одну тыс. рублей.

Министерство энергетики России и «Россети» предполагают, что введенные меры позволят снизить тарифы на передачу электроэнергии и повысить надежности энергоснабжения.

Ранее стало известно, что объемы экспорта электроэнергии из России в Китай с начала 2022 года удвоились.