В Германии заявили, что при прекращении поставок газа из России запасов хватит на месяц

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что в случае прекращения поставок газа из России накопленных запасов хватит на месяц или два месяца, сообщает газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

«Если газ из России перестанет поступать, и наступит средняя по температуре зима, то запасенных на данный момент объемов — с учетом наших обязательств по дальнейшей поставке газа в другие европейские страны — хватит, возможно, на один или два месяца», — считает Мюллер.

Он указал на необходимость помочь соседним странам — Австрии, Чехии, Польше и Франции — в случае ЧП по поставкам газа, при этом отметив, что ожидает солидарности от этих стран и в обратном случае, если газа не будет хватать для самой Германии.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что каждый второй житель Германии боится замерзнуть грядущей зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией в Евросоюзе.