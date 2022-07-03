Обвиняемое Киевом в перевозке «украинского зерна» судно РФ стоит у турецкого порта Карасу

Российский сухогруз «Жибек жолы», который Украина обвиняет в перевозке своего зерна, достиг турецкого порта Карасу 1 июля и до сих пор находится возле него, передает ТАСС, ссылаясь на данные мониторингового сервиса Marine Traffic, актуальные на 17:30 мск 3 июля.

Исходя из данных на карте сервиса, судно стоит на якоре недалеко от порта в восточном направлении.

Источник РИА «Новости» утверждает, что по задержанному российскому судну ведется разбирательство, в настоящее врем ситуация неясная. Конкретных решений по сухогрузу, к настоящему моменту, не принято, добавил собеседник агентства.

Ранее издание Reuters сообщало, что в Турции задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно. По информации издания, к турецкой стороне обратилась Украина с просьбой арестовать грузовое судно, на борту которого якобы находилось 4,5 тыс. тонн украинского зерна, вывезенного из занятого Россией порта Бердянска.