В Level Group предрекли сложности для молодежи при отказе от льготной ипотеки на «однушки»

Предложение Счетной палаты о запрете льготной ипотеки на однокомнатные квартиры создаст сложности для молодежи. Об этом РИА «Недвижимость» заявила директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.

«Запрет льготной ипотеки на однокомнатные квартиры лишит огромное число потенциальных покупателей возможности улучшать жилищные условия. В первую очередь, молодых людей, которые начинают самостоятельную жизнь», — отметила Ммамохина.

По ее словам, молодые семьи лишь только начинают жить самостоятельно, поэтому у них нет возможности купить жилье большой площади, которая стоит значительно дороже.

Она добавила, что увеличить спрос на «двушки» и «трешки» подобным решением будет достаточно сложно, так как разница в цене между лотами составляет несколько миллионов рублей.

1 июля член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков оценил предложение Счетной палаты исключить однокомнатные квартиры и студии из всех программ льготной ипотеки, поскольку такой тип недвижимости некомфортен для семей. По словам эксперта, программы льготной ипотеки больше направлены на поддержку застройщиков, поэтому они «костьми лягут», чтобы «однушки» и студии, являющиеся наиболее популярным типом недвижимости, не были оттуда исключены.