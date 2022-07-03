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В Level Group предрекли сложности для молодежи при отказе от льготной ипотеки на «однушки»

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Предложение Счетной палаты о запрете льготной ипотеки на однокомнатные квартиры создаст сложности для молодежи. Об этом РИА «Недвижимость» заявила директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.

«Запрет льготной ипотеки на однокомнатные квартиры лишит огромное число потенциальных покупателей возможности улучшать жилищные условия. В первую очередь, молодых людей, которые начинают самостоятельную жизнь», — отметила Ммамохина.

По ее словам, молодые семьи лишь только начинают жить самостоятельно, поэтому у них нет возможности купить жилье большой площади, которая стоит значительно дороже.

Она добавила, что увеличить спрос на «двушки» и «трешки» подобным решением будет достаточно сложно, так как разница в цене между лотами составляет несколько миллионов рублей.

1 июля член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков оценил предложение Счетной палаты исключить однокомнатные квартиры и студии из всех программ льготной ипотеки, поскольку такой тип недвижимости некомфортен для семей. По словам эксперта, программы льготной ипотеки больше направлены на поддержку застройщиков, поэтому они «костьми лягут», чтобы «однушки» и студии, являющиеся наиболее популярным типом недвижимости, не были оттуда исключены.

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