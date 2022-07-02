Международный депозитарий Clearstream заблокировал счет «Росбанка»

Международный депозитарий Clearstream заморозил корреспондентский счет «Росбанка». Об этом сообщает издание Frank Media.

Отмечается, что это произошло после того, как в отношении основного акционера «Росбанка» Владимира Потанина были введены санкции.

В настоящее время корреспондентский счет банка не доступен. То есть кредитная организация не может получать доходы по ценным бумагам, выпущенным за пределами России.

В мае этого года Владимир Потанин выкупил «Росбанк» у французской группы Societe Generale, которая решила покинуть российский рынок из-за начала специальной военной операции на Украине.

29 июня Великобритания внесла Потанина в санкционный список. Закончить операции с «Росбанком» требуется до 30 июля. В настоящее время банк не рекомендует проводить операции в британских фунтах.

Ранее сообщалось, что «Росбанк» начнет брать комиссию 0,5% в месяц за обслуживание валютных счетов физлиц.