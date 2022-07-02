Международный депозитарий Clearsteam заблокировал корсчет Росбанка

Европейский международный центральный депозитарий Clearstream заблокировал корреспондентский счет Росбанка. Сообщение об этом пресс-служба организации опубликовала на своем сайте.

«Clearstream Banking информирует клиентов, что после введенных Великобританией санкций 29 июня 2022 года в отношении (российского предпринимателя) Владимира Потанина <...> Росбанк больше не может получать доходы от ценных бумаг, выпущенных за пределами РФ и номинированных в российских рублях», — говорится в сообщении.

29 июня Великобритания ввела новые антироссийские санкции, в том числе в список ограничительных мер включили бизнесмена Владимира Потанина. В МИД Соединенного Королевства в качестве причины введения санкций против миллиардера Потанина (согласно данным Forbes, он владеет $17,3 млрд) указали покупку им Росбанка.

Инвестиционная компания «Интеррос» Потанина объявила о приобретении у французской группы Societe Generale Росбанка в апреле. В середине мая группа сообщила о завершении сделки по продаже Росбанка и страхового бизнеса в России группе «Интеррос».