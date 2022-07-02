РБК: доля свободных площадей в крупных ТЦ Москвы может достигнуть 30% к концу года

В торговых центрах Москвы общий уровень свободных площадей по итогам 2022 года может достигнуть 15-20%, сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании CORE.XP (преемник российского бизнеса CBRE).

Такой прогноз будет актуален при негативном сценарии. При позитивном общий уровень свободных площадей составит 10-12%.

На конец второго квартала в московских ТЦ не заняты 9,6% площадей, это на 2,3 п.п. выше, чем в первом квартале этого года. При этом в консалтинговой компании Nikoliers (ранее работала в составе международной Colliers) и в инвестиционной компании Accent Capital оценивают долю пустующих площадей на уровне 13%.

По словам президента Российского совета торговых центров Дмитрия Москаленко, для позитивного сценария сейчас нет предпосылок. Он считает, что к концу года доля пустующих площадей составит 15%.

При этом директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина считает, что доля свободных площадей в торговых центрах Москвы может превысить и 30%, что составит 3 млн квадратных метров.

В исследовании CORE.XP говорится, что максимальные потери при негативном сценарии понесли «сверхкрупные» торговые центры площадью более 80 тысяч квадратных метров, которые находятся за МКАД, так как именно там уникальные арендаторы. В качестве примера приводятся магазины IKEA, расположенные в торговых центрах «Мега». В таких ТЦ уровень свободных площадей может достигнуть 30%.

Ранее в совете ТЦ заявили, что закон об аренде заставит бренды быстрее определяться с работой в России.