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«Л'Этуаль» создала дочернюю компанию в сфере IT «Летутех»

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Depositphotos

Операционная структура сети магазинов косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» ООО «Алькор и Ко» создала дочернее предприятие в сфере IT — «Летутех», пишет «Интерфакс».

«Летутех» зарегистрировали в конце июня. Основным видом деятельности компании указана разработка компьютерного программного обеспечения (ПО).

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Алькор и Ко» в 2021 году увеличилась на 21,7%, до 80,42 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 7,47 млрд рублей. В 2021 году выручка компании составила 4,65 млрд рублей. Чистая прибыль компании выросла на 44,5%, до 8,49 млрд рублей.

«Л'Этуаль» — крупнейшая в стране сеть косметики и парфюмерии. По всей России находятся около 1 тыс. магазинов.

В середине мая сообщалось, что агрегатор Едадил ввел услугу кешбэка за покупки в интернет-магазинах, которые сотрудничают с сервисом. До этого пользователи могли вернуть часть денег, только если приобретали определенные товары.

Возврат части суммы можно вывести на мобильный счет или электронный кошелек, он доступен для заказов в Яндекс.Маркете и Лавке, М.Видео, Эльдорадо, Л'Этуаль и других магазинах.

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