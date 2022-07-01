Акции «Роснефти» выросли более чем на 8% в связи с утверждением выплаты дивидендов

Акции «Роснефти» в начале торгов на Московской биржи 1 июля подорожали на 8,7% (до 393,7 рубля за штуку) после решения об утверждении выплаты рекордных дивидендов за 2021 год.

Ранее собрание акционеров компании по итогам первого полугодия 2021 года приняло решение утвердить дивиденды за 2021 год - 23 рубля 63 копейки на одну обыкновенную акцию.

«С учетом выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года суммарный дивиденд на акцию за 2021 год составит 41 руб. 66 коп.. При этом общая сумма средств на выплату дивидендов составит 441,5 млрд рублей.», — говорилось в сообщении.

Это соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО, относящейся к акционерам «Роснефти». В компании отмечают, что это рекордный показатель.

Согласно дивидендной политике, нефтяная компания платит дивиденды дважды в год, на выплаты направляет 50% от чистой прибыли по МСФО. За первое полугодие «Роснефть» выплатила дивиденды в размере 191,04 млрд рублей из расчета 18,03 рублей на акцию. При этом предыдущий максимум по суммарным дивидендам «Роснефти» был зафиксирован по итогам 2019 года - 33,41 рубля на акцию.

Одним из главных разочарований на рынке для инвесторов, стало решение « Газпрома» отказаться от выплат дивидендов по итогам 2021 года, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его словам, на этом фоне акции компании рухнули. Так, акции «Газпрома» опустились ниже 191,6 руб. за бумагу впервые с 25 февраля.

«Внезапное решение о невыплате дивидендов, тем более на фоне противоположных рекомендаций Совета директоров, безусловно разочаровало инвесторов. Масло в огонь подлило решение о фактическом изъятии средств в пользу государства за счет налогов. Другими словами, это такая изящная схема заплатить одному акционеру, не заплатив всем остальным. С точки зрения корпоративного управления это, безусловно, негативный момент. Не исключено, что «Газпром», который на протяжении долго времени был любимцем инвесторов, теперь утратит этот статус», — отметил аналитик.