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«Ъ»: российские авиакомпании попросили разрешения вернуть часть самолетов за рубеж

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В апреле и мае авиакомпания S7 и грузовая AirBridgeCargo (входит в ГК «Волга-Днепр») обратились в Минтранс за разрешением вернуть свои самолеты лизингодателям. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник близкий к министерству.

В пресс-службе S7 Airlines подтвердили эту информацию, уточнив, что подали заявку на возврат лизингодателю двух Boeing 737-8 МАХ «ввиду отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации».

В России запретили эксплуатацию этого вида самолета из-за произошедших в Индонезии и Эфиопии авиакатастроф.

Близкий к ГК «Волга-Днепр» источник заявил, что AirBridgeCargo планирует вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, все они хранятся в Шереметьево. Еще один Boeing с февраля остается в Шардже, другой — в американском аэропорту Марана. В мае источник сообщал о начале переговоров ГК «Волга-Днепр» с лизингодателем Dubai Aerospace Enterprise о возврате самолетов для последующей передачи в финансовый лизинг Etihad. Ожидалось, что российская компания сможет эксплуатировать самолеты совместно с Etihad после смены юрлица.

S7 и AirBridgeCargo до сих пор не получили ответ от Минтранса. Ряд собеседников «Ъ» в отрасли расценивают затяжное рассмотрение заявок в министерстве как «негласный запрет на возврат самолетов».

В конце марта сообщалось, что Red Wings планирует вернуть Airbus иностранным собственникам.

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