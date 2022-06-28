SuperJob: более половины россиян работают сверхурочно

Более половины россиян (54%) заявили, что часто работают сверхурочно, сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Больше других по времени перерабатывают учителя и медсестры (в среднем на 40% дольше нормы). Также задерживаются на работе врачи, менеджеры по логистике, юристы, водители, воспитатели, администраторы, дизайнеры, квалифицированные рабочие, программисты и системные администраторы.

Проводят не дольше установленного времени на работе 35% респондентов. При этом большинство из них работают в HR (51%), секретарями (49%) и бухгалтерами (44%).

Опрос проводился с 1 мая по 24 июня 2022 года в 523 городах России среди 3 тыс. совершеннолетних граждан, имеющих постоянную работу.

Ранее исследование показало, что о размере зарплаты своего руководителя сегодня знает меньшее число россиян, чем шесть лет назад, также снижается и осведомленность о зарплате коллег, и интерес к этой информации.